NASA создаст экспертную группу для расследования ситуации с модулем «Наука»

NASA создаст экспертную группу, которая займется расследованием включения двигателей модулем «Наука» на МКС. Как сообщил ТАСС, такое заявление ведомство распространило в четверг и объявило, что команда уже набрана.

«В соответствии с политикой NASA формируется группа по расследованию для оценки деятельности. Будет определен состав команды и масштаб расследования. Группа сосредоточится на анализе доступных данных, сотрудничестве с российскими коллегами по любой информации, которая им требуется для оценки, а также на координации с другими международными партнерами», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что работы будут вестись в тесном сотрудничестве с российской стороной.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» запустили с космодрома Байконур 21 июля. 29 июля произошла стыковка. Однако появились сообщения NASA, что двигатели непреднамеренно начали работать. Угрозы для экипажа не было. Роскосмос расследует причины ситуации.