Мир 11 января 2023, 18:13 НАСА согласилось с Роскосмосом о причинах повреждений на «Союзе МС-22» НАСА сообщило о совместной с Роскосмосом работе по выявлению причин повреждений на «Союзе» Роскосмос

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НАСА согласно с выводами Роскосмоса о характере повреждения «Союза-МС22», заявил глава американской программы Международной космической станции Джоэл Монталбано. По его словам, агентство намерено получить дополнительные фотографии корабля. Выступления на пресс-конференции, посвященной инциденту, провели на сайте американского космического агентства.

«Мы намерены получить дополнительные снимки, но к настоящему моменту мы согласны с Роскосмосом», — отметил Монталбано.

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Представитель НАСА добавил, что находится в Москве. Он провел встречу с исполнительным директором Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергеем Крикалевым. Стороны обсудили следующие действия относительно 68-й экспедиции на МКС.

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Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что корабль «Союз-МС22» получил повреждение из-за столкновения с метеороидом. Повреждение оказалось небольшим — менее миллиметра. Руководство госкорпорации приняло решение о спуске «Союза» на Землю без экипажа. Космонавтов отправят домой на «Союзе-МС23».