NASА собрало звуки Марса в плейлист. Послушайте их

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) завело в Soundcloud плейлист по названием «Звуки Марса». Там уже загружено несколько треков.

Пока они больше напоминают звучание какой-то техники. В любом случае это поможет людям максимально красочно представить себя на месте ровера Perseverance.

От марсохода уже получены снимки и видео. Perseverance опустился на почву в районе кратера Езеро на Марсе 18 февраля.

Perseverance был построен Лабораторией реактивного движения NASA в Калифорнии и является самым технологически продвинутым роботом, когда-либо отправленным на соседнюю планету. На его создание и эксплуатацию были потрачены огромные суммы. Агентство планирует изучать поверхности Красной планеты в течение двух лет.

Президент «Марсианского общества» Роберт Зубрин считает, что люди будут постоянно работать на Марсе уже к концу ближайшего 10-летия, а города-миллионники могут появиться на Красной планете к 2100 году. Однако, по словам заведующего отделом исследований Луны и планет института имени П. К. Штернберга Владислава Шевченко, вероятность того, что на Марсе можно будет жить человеку, крайне мала. Но ученые продолжают изучать эту планету.