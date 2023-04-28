Мир 28 апреля 2023, 07:28 NASA рассказало о судьбе МКС после 2024 года NASA: продление использования МКС после 2024 года поддержали страны-участницы программы Pxhere

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Участвующие в программе Международной космической станции (МКС) страны выступили за продление ее эксплуатации после 2024 года. Об этом заявило американское космическое агентство NASA.

«Соединенные Штаты, Япония, Канада и страны-участницы Европейского космического агентства подтвердили, что они будут поддерживать продолжение эксплуатации космической станции до 2030 года», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что Россия намерена поддержать продолжение использования станции до 2028 года, хотя раньше говорила о том, что выйдет из проекта после 2024 года. Ранее руководитель NASA Билл Нельсон сообщил, что Международную космическую станцию должны свести с орбиты в 2030 или 2031 году.

Роскосмос на этой неделе проинформировал о том, что выход российских космонавтов в открытый космос откладывается. Сроки с конца апреля перенесли на начало мая.