NАSА прервало трансляцию из открытого космоса ради Леонова

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) прервало прямую трансляцию выхода астронавтов в открытый космос ради советского космонавта. В пятницу, 11 октября, умер первый человек, вышедший в открытый космос, — Алексей Леонов.

Астронавты NASA Эндрю Морган и Кристина Кук 11 октября вышли на внешнюю поверхность МКС для замены батарей. Событие состоялось в день смерти Алексея Леонова — первого человека планеты, который побывал в открытом космосе.

Прямая трансляция была неожиданно прервана ради экстренного сообщения. NASA оповестило мир о смерти советского космонавта Алексея Леонова — первого человека планеты, который вышел в открытый космос 18 марта 1965 года.

Как сообщили в NASA, формально выход в открытый космос начался в 14:38 по московскому времени. Именно в эту минуту астронавты перевели скафандры на автономное питание. После того как американцы успешно вышли наружу из шлюзового отсека «Квест», Морган и Кук направились к месту работ.

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Астронавтам предстоит заменить батареи МКС. Эта работа плановая, всего выходов в космос с этой целью запланировано пять.

Леонов умер 11 октября в госпитале Бурденко. Перед тем прославленный герой, космонавт, талантливый художник и меценат долго болел. Леонову было 85 лет. Его похоронят 15 октября с воинскими почестями на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.