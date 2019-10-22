  • NASA пожелало постоянного присутствия астронавтов США на МКС

    22 октября 2019, 03:22

    Светлана Степанова

    Руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Джим Брайденстайн заявил, что американское космическое агентство NASA намерено исключить ситуацию, когда на международной космической станции не будет ни одного американского астронавта. Об этом сообщила «Газета.Ru».
    NASA пожелало постоянного присутствия астронавтов США на МКС

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    Заявление было сделано во время пресс-конференции на Международном астронавтическом конгрессе, который проходит в Вашингтоне.

    «Мы хотим, чтобы на МКС всегда был американский астронавт, и Россия тоже хочет, чтобы российский космонавт был на МКС», — произнес Брайденстайн.

    Так он ответил на вопрос журналиста о решении проблемы транспортировки астронавтов NASA на МКС. Соединенные Штаты закрыли проект шаттлов, а новые корабли для отправки людей в космос страной еще не готовы. Контракт с Россией на транспортировку астронавтов в кораблях «Союз» до сих пор не подпиан.

    Глава NASA также заявил о намерении расширить сотрудничество с Россией в вопросах космоса.

    «Что касается сотрудничества в космосе, то он предоставляет уникальную возможность свести вместе страны, которые исторически этого не делают. Здесь я делю сцену с Россией», — сказал руководитель американского космического агентства.

    Брайденстайн назвал споры между Россией и США «ясными и прозрачными». Но это если затрагивать земные вопросы. Сотрудничество на МКС он обозначил как крепкое и заявил о намерении таковым его и поддерживать, а также расширять. Глава NASA сделал акцент, что из-за поправок в бюджете страны, Штаты не могут сотрудничать с Китаем по вопросам космических исследований.