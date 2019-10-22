NASA пожелало постоянного присутствия астронавтов США на МКС

NASA представило скафандры для Луны Подробнее

Заявление было сделано во время пресс-конференции на Международном астронавтическом конгрессе, который проходит в Вашингтоне.

«Мы хотим, чтобы на МКС всегда был американский астронавт, и Россия тоже хочет, чтобы российский космонавт был на МКС», — произнес Брайденстайн.

Так он ответил на вопрос журналиста о решении проблемы транспортировки астронавтов NASA на МКС. Соединенные Штаты закрыли проект шаттлов, а новые корабли для отправки людей в космос страной еще не готовы. Контракт с Россией на транспортировку астронавтов в кораблях «Союз» до сих пор не подпиан.

Глава NASA также заявил о намерении расширить сотрудничество с Россией в вопросах космоса.

«Что касается сотрудничества в космосе, то он предоставляет уникальную возможность свести вместе страны, которые исторически этого не делают. Здесь я делю сцену с Россией», — сказал руководитель американского космического агентства.

Брайденстайн назвал споры между Россией и США «ясными и прозрачными». Но это если затрагивать земные вопросы. Сотрудничество на МКС он обозначил как крепкое и заявил о намерении таковым его и поддерживать, а также расширять. Глава NASA сделал акцент, что из-за поправок в бюджете страны, Штаты не могут сотрудничать с Китаем по вопросам космических исследований.