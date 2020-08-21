NASA посчитало утечку воздуха на МКС неопасной

Сейчас специалисты пытаются понять, откуда пошла утечка. Это место нужно изолировать и отремонтировать, отметили в космическом агентстве. В NASA напомнили, что последний раз небольшое превышение уровня утечки воздуха было на станции в ноябре 2019 года.

«Из-за ежедневной работы станции, в том числе проведения выходов в открытый космос, прибытия и отбытия кораблей требовалось время для сбора достаточного объема данных для измерения показателей утечки», — пояснили в организации.

Чтобы найти источник утечки воздуха, на три дня полностью закроют люки всех отсеков. Специалисты будут фиксировать уровни давления воздуха. Это проверка никак не скажется на экипаже.

Астронавт NASA Крис Кэссиди все это время будет в российском модуле «Звезда». По данным агенства, эксперты собираются получить предварительные данные для анализы проблемы к концу августа.

Ранее стало известно, что на МКС произошла утечка. Ее зафиксировали на американском сегменте станции.