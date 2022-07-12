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    12 июля 2022, 02:51

    NASA показало первое фото глубин космоса, сделанное телескопом «Джеймс Уэбб»

    Телескоп NASA «Джеймс Уэбб» впервые сфотографировал глубины космоса

    Юлия Шелковенко

    Орбитальный телескоп Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) «Джеймс Уэбб» сделал первый снимок далекой части Вселенной. Фотографию опубликовал сайт NASA.

    Полученное изображение глубокого космоса, отметили в управлении, стало на сегодняшний день самым четким. На фотографии удалось запечатлеть скопление галактик SMACS 0723.

    «Тысячи галактик, в том числе самые тусклые объекты, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне, впервые попали в поле зрения „Уэбба“», — подчеркнули в NASA.

    NASA показало первое фото глубин космоса, сделанное телескопом «Джеймс Уэбб» | Изображение 1Источник фото: NASA

    Телескоп «Джеймс Уэбб» запустили около полугода назад. Его считают самым мощным космическим аппаратом такого плана в истории.

    «Джеймс Уэбб» развернул свои покрытые золотом зеркала на расстоянии в 1,6 миллиона километров от Земли. NASA планирует позднее опубликовать и другие снимки, сделанные телескопом.