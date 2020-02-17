В подписи к фото NASA написало, что эти голубые облака видны только тогда, когда Солнце находится ниже горизонта Земли и освещает их. Это самые высокие облака в атмосфере планеты. Они попали в объектив камеры, когда Международная космическая станция (МКС) пролетала над южной частью Тихого океана на высоте 433 километра.

Эти облака образуются в мезосфере Земли на 80-километровой высоте. Увидеть их можно во время летнего заката чуть севернее или южнее экватора. Температура в мезосфере составляет от нуля градусов (в нижних слоях) до -80 градусов (в верхних слоях).

Мезосфера изучена наиболее слабо, так как воздух там слишком разряжен для полетов самолетов или аэростатов, но слишком плотный для полетов спутников. Ее исследуют с помощью суборбитальных метеорологических ракет.