NASА отправит на МКС аналог робота «Федора»

«Согласно графику, Robonaut 2 должен вернуться на Международную космическую станцию не раньше, чем в конце 2019 года», — сообщил он.

В NASA отметили, что сейчас робот проходит последние этапы подготовки к полету, среди которых «наземные испытания и предполетные тренировки». По словам Финча, он будет готов отправиться на Международную космическую станцию уже в конце сентября.

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Это будет второй полет Robonaut 2 на МКС. Первый раз робот был там в 2011 году — тогда на орбиту был доставлен лишь его торс с головой и руками. В 2014 году на Международную космическую станцию была доставлена нижняя часть антропоморфного робота. Астронавты в течение двух дней собирали Робонавта, объединяя его части тела, но так и не смогли заставить его работать. В результате создатели антропоморфа приняли решение выключить его и вернуть на Землю.

Последний подобный человеку робот отправляла на МКС Россия. «Федор» провел на орбите две недели, в течение которых российские космонавты провели с ним ряд испытаний. Его создатели заявили, что «Федор» больше не полетит в космос, так как выполнил свою миссию.