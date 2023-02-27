Мир 27 февраля 2023, 11:49 НАСА отменило запуск миссии на МКС с российским космонавтом на борту за две минуты до старта NASA отложило старт ракеты с пилотируемым кораблем Crew Dragon на неопределенное время NASA

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Старт ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, который планировался на утро понедельника во Флориде, отменили. Трансляция велась на сайте НАСА. Точное время следующего старта пока не назвали.

По данным Spaceflight Now, старт ракеты отложили из-за неполадок системы зажигания основных двигателей. Ресурс напомнил, что на борту Crew Dragon находятся два астронавта НАСА — командир корабля Стивен Боуэн и пилот Вуди Хобург, астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев. Для всех членов экипажа, кроме Боуэна, этот полет должен был стать первым.

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Как сообщили в Twitter-аккаунте Spaceflight Now, который также ведет трансляцию с космодрома, старт ракеты был отложен из-за неполадок системы зажигания основных двигателей.

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В середине февраля запуск корабля «Союз МС-23» отложили до первой декады марта.