NASA отложило возвращение космических туристов с МКС из-за непогоды

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) приняло решение отложить возвращение на Землю с Международной космической станции первого частного экипажа. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Об этом говорится в сообщении управления.

«По завершении брифинга по оценке погоды перед апланированной отстыковкой [космического корабля с частным экипажем от МКС] команды NASA, Axiom Space и SpaceX решили отказаться от сегодняшней попытки отстыковки из-за слабого дневного ветра, который в свою очередь вызывал немного сильный ветер в месте приводнения», — говорится в сообщении.

Возвращение космических туристов теперь запланировано на ночь с 24 на 25 апреля, приземлиться аппарат должен вечером понедельника.

Первый полностью коммерческий космический рейс стартовал 8 апреля. На следующий день корабль Crew Dragon пристыковался к МКС. В состав экипажа вошли четыре человека. Это бывший астронавт NASA и вице-президент компании-оператора Майкл Лопес-Алегрии, американский бизнесмен Ларри Коннор, канадский инвестор Марк Пати и израильский предприниматель Итан Стиббе.

Изначально их возвращение было запланировано на 19 апреля, но его перенесли — также из-за погодных условий.