Мир 20 апреля 2023, 02:53 НАСА опровергло информацию о падении спутника над Киевом РИА «Новости»: в НАСА назвали недостоверной информацию о падении спутника над Киевом Freepik

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Информация о падении американского спутника на Землю не соответствует действительности, заявили РИА «Новости» в НАСА. Аппарат остается на орбите.

«Мы отслеживаем спутник НАСА под названием RHESSI, … который в настоящее время остается на орбите», — сообщил представитель агентства.

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НАСА совместно с Минобороны США работают по этому вопросу, в атмосферу Земли спутник войдет 19 апреля в 20:50 по восточному времени (20 апреля в 03:50 по московскому). Возможно отклонение в один час, уточнили в НАСА. Также представитель агентства заявил, что риск нанести вред на Земле низкий.

В небе над Киевом вечером 19 апреля заметили яркое свечение. В Киевской городской военной администрации предположили, что это явление — результат падения на Землю космического спутника НАСА, и объявили воздушную тревогу, чтобы избежать жертв.