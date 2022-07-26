NASA не получало уведомления о выходе России из программы МКС

NASA не получало официального уведомления от России о планах выйти из программы МКС после 2024 года. Об этом заявила директор NASA по вопросам МКС Робин Гейтенс.

Она рассказала об этом в рамках научно-исследовательской конференции МКС. Мероприятие проходит в Вашингтоне с 25 по 28 июля.

«Мы не получали официального уведомления об этом. Россия, как и США, изучает, что предстоит дальше и что будет после программы МКС», — сказала она.

Таким образом Гейтенс прокомментировала сообщения о планах выхода России из программы МКС после 2024 года. Она отметила, что пока сотрудничество США и России на МКС продолжается.

Ранее о таком решении сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Его слова процитировал RT. Однако Борисов подчеркнул, что РФ ведет работу в рамках международного сотрудничества по МКС. Он заверил, что российское представительство на МКС выполнит все свои обязательства перед партнерами.

«Но решение по уходу с этой станции после 2024 года принято», — подчеркнул он.