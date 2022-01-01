NASA намерено летать на МКС до 2030 года
Администрация США намерена продлить работу МКС до 2030 года
Администрация США намерена продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Для этого Штаты готовы сотрудничать с международными партнерами по космосу, включая Россию. Об этом заявил глава NASA Билл Нельсон. Соответствующая информация опубликована на сайте американского космического агентства.
«Нельсон объявил сегодня о приверженности администрации Байдена-Харрис цели продолжения эксплуатации МКС до 2030 года и работе с международными партнерами в Европе, Японии, Канаде и России для обеспечения продолжения новаторских исследований, проводимых в этой уникальной орбитальной лаборатории до конца этого десятилетия», — говорится в сообщении.
Глава NASA подчеркнул, что МКС представляет собой «маяк мирного международного сотрудничества», станция принесла огромные научные, образовательные и технологические достижения, поставленные на службу человечества. Важность участия США в проекте он объяснил необходимостью инноваций и продвижения исследований, которые позволят отправить первую женщину и первого темнокожего человека на Луну, а также первого человека на Марс.
«Продление работы до 2030 года даст еще одно продуктивное десятилетие исследовательского прогресса и обеспечит плавный переход к возможностям на низкой околоземной орбите», — резюмировал Нельсон.
Ранее глава «Роскосмоса» Сергей Рогозин рассказал о перекрестных полетах России и США на МКС. По его словам, минимум один корабль с российско-американским экипажем будут отправлять на Международную космическую станцию ежегодно. Речь идет о периоде с 2022 по 2024 годы.