NАSА намерено купить дополнительные места на российском «Союзе» для полетов на МКС

Представитель NASA Дэниел Хуотт рассказал о покупке дополнительных мест на российском «Союзе» для доставки американских астронавтов на МКС.

«Окончательное решение в настоящий момент не принято», — сказал представитель ведомства в разговоре с РИА «Новости».

Заместитель руководителя NASA Дуглас Ловерро ранее заявил на брифинге, что космическое агентство рассчитывает на покупку одного места на «Союзе». Переговоры с российской стороной еще продолжаются, подчеркнул Ловерро.

В феврале 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что контракт с NASA на покупку мест в кораблях «Союз» может быть подписан в апреле, уточняется в материале.

Накануне стало известно название для нового марсохода. Сотрудники NASA провели голосование за лучшую идею. Всего предложили 28 тысяч вариантов, но победила заявка ученика седьмого класса. Теперь аппарат носит имя Perseverance, что в переводе значит «Настойчивость».