Умер пилот лунной миссии NASA Майкл Коллинз

Американский астронавт Майкл Коллинз умер в возрасте 90 лет после долгой борьбы с раком. Он был пилотом модуля, из которого на поверхность Луны высадились Нил Армстронг и Базз Олдрин. Об этом говорится в сообщении его семьи на странице в Twitter.

Дети и внуки Коллинза сообщили, что он умер в своем доме в окружении членов семьи.

«Майкл всегда встречал жизненные вызовы с изяществом и смирением и точно так же ответил на этот последний вызов», — говорится в сообщении.

Родные отметили, что перед смертью астронавт попросил не устраивать траур по нему, а организовать праздник.

«Присоединяйтесь к нам, чтобы вспоминать его остроумие, его спокойствие и мудрый взгляд, которым он смотрел на Землю из космоса и на воду со своей рыбацкой лодки», — написали родные Коллинза.

Исполняющий обязанности администратора NASA Стив Юрчик заявил, что Америка потеряла своего первого покорителя космоса. Он напомнил, что Коллинз выступал в качестве пилота командного модуля «Аполлон - 11» на орбите Луны, пока его коллеги Нил Армстронг и Базз Олдрин опустились на поверхность спутника Земли.

«Некоторые называли его самым одиноким человеком в истории», — вспомнил Юрчик. Администратор NASA подчеркнул, что до последнего дня Коллинз выступал как один из главных популяризаторов космоса: писал статьи, руководил Национальным музеем авиации и космонавтики. Он вдохновил не одно поколение ученых, инженеров и астронавтов заняться изучением Вселенной.