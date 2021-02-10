NASA купит дополнительное место на «Союзе» весной 2021 года

Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривает возможность получения дополнительного места для американского астронавта на пилотируемом корабле «Союз», который весной 2021 года направится на Международную космическую станцию (МКС) весной этого года.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распространенное заявление.

«В настоящее время НАСА рассматривает возможность получения дополнительного места в предстоящей весенней миссии „Союза“ по замене членов экипажа [на МКС] для астронавта НАСА с целью заручиться дополнительным потенциалом к тому, что уже было запланировано агентством», — отмечается в документе.

Защиту баз NASA на Луне и операций частных компаний по добыче полезных ископаемых на ее поверхности намерено осуществлять Министерство обороны США. Пентагон будет противодействовать «вызовам, которые бросают Россия и Китай».