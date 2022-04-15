«Нас запугать невозможно» Военный эксперт оценил планы НАТО провести учения в Балтийском море

В СМИ появилась информация, что корабли первой постоянной морской группы НАТО планируют провести в Балтийском море учения вместе с союзниками. Эту новость прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин, написал RT.

По его словам, России необходимо наблюдать за этой ситуацией, поскольку создается определенное напряжение.

«Я думаю, что мы не оставим без внимания эти корабли… Если они хотят нас запугать, то нас запугать невозможно», — сообщил эксперт.

Он также добавил, что если НАТО решит проводить учения, то и Россия может сделать это.