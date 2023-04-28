Мир 28 апреля 2023, 01:52 «Нас просто перемолотят». Солдат ВСУ описал перспективы украинской армии «Украина.ру»: боец ВСУ описал нерадужные перспективы украинской армии РИА «Новости»

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Боец ВСУ предрек полный разгром украинской армии. Мнение солдата Вооруженных сил Украины о перспективах на фронте опубликовал Telegram-канал «Украина.ру».

«У них (ВС России — прим. ред.) сотни тысяч в армии. Они нас просто перемолотят», — сказал украинский военнослужащий.

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Как пояснил солдат, он даже не говорит о том, что может быть с ВСУ, «если еще и Китай подключится». В этом случае, по мнению военнослужащего, украинской армии будет очень плохо.

Ранее заслуженный военный летчик России, экс-командующий 16-й воздушной армией, генерал-лейтенант в запасе Валерий Ретунский объяснил причину паники бойцов ВСУ. По его словам, украинским войскам доставляют большие проблемы действия российской авиации и беспилотников. В частности, авиация ВС России применяет для выполнения единого плана и задачи группы тактического назначения в комплексе. Такое решение, по словам Ретунского, показало эффективность.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска улучшили позиции в районе Красногоровки на Авдеевском направлении. Кроме того, они расширили плацдарм в направлении железной дороги.