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    09 августа 2022, 14:23

    «Нас ночью подожгут». Лукашенко предрек Белоруссии судьбу «хуже, чем на Украине»

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как не допустить в республике сценария дестабилизации

    Юлия Баранова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что дестабилизация обстановки в республике может грозить еще более негативными последствиями, чем на Украине. По мнению главы государства, если в белорусском обществе нарушится стабильность, стране сразу же «помогут».

    «Нас ночью подожгут». Лукашенко предрек Белоруссии судьбу «хуже, чем на Украине»

    Лукашенко обратил внимание, что сейчас не время расслабляться. Об этом он заявил на заседании Совета министров по вопросам функционирования экономики в условиях санкций.

    «Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем на Украине. Я это нутром чую. Очень серьезная обстановка, очень серьезная ситуация. Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят, все пока есть», — процитировало президента БелТА.

    Глава государства подчеркнул, что Белоруссия может обеспечить свою стабильность благодаря крепкой экономике.

    «Если мы не хотим воевать, у каждого есть дети, если вы не хотите, чтобы наши дети с ружьем отстаивали свой суверенитет и независимость, мы должны иметь крепкую экономику. Это стабильность в нашем обществе», — сказал Александр Лукашенко.

    Ранее Лукашенко заявил, что сам пригласил российских военных в Белоруссию. По его мнению, присутствие российских военных на территории республики не нарушает суверенитета и независимости страны.