«Нас ночью подожгут». Лукашенко предрек Белоруссии судьбу «хуже, чем на Украине»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что дестабилизация обстановки в республике может грозить еще более негативными последствиями, чем на Украине. По мнению главы государства, если в белорусском обществе нарушится стабильность, стране сразу же «помогут».

Лукашенко обратил внимание, что сейчас не время расслабляться. Об этом он заявил на заседании Совета министров по вопросам функционирования экономики в условиях санкций.

«Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем на Украине. Я это нутром чую. Очень серьезная обстановка, очень серьезная ситуация. Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят, все пока есть», — процитировало президента БелТА.

Глава государства подчеркнул, что Белоруссия может обеспечить свою стабильность благодаря крепкой экономике.

«Если мы не хотим воевать, у каждого есть дети, если вы не хотите, чтобы наши дети с ружьем отстаивали свой суверенитет и независимость, мы должны иметь крепкую экономику. Это стабильность в нашем обществе», — сказал Александр Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что сам пригласил российских военных в Белоруссию. По его мнению, присутствие российских военных на территории республики не нарушает суверенитета и независимости страны.