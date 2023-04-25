Мир 25 апреля 2023, 01:15 «Нас кинули». Украинские военнопленные попросили Зеленского ускориться с обменом Украинские военные после года плена обратились к Зеленскому с просьбой обменять их РИА «Новости»

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Украинские военнопленные в Мариуполе записали обращение к президенту страны Владимиру Зеленскому. Они попросили его не затягивать время с обменом, сообщил РЕН ТВ.

В плену украинцы находятся уже год — с апреля 2022 года, когда город был освобожден российскими войсками. И за это время командование поменяло только боевиков «Азова»*. Военные уверены, что они больше не нужны руководству ВСУ, по приказу которого и сдались в плен. Они попросили главу государства вспомнить о них и отправить домой — к женам, детям и родителям.

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Солдаты считают, что президент не имеет морального права так долго держать в плену военнослужащих своей страны, не обменивая их больше года.

«Хотел бы попросить справедливости и спросить, почему мы находимся тут? Год назад мы стояли и выполняли приказы, а сейчас нас кинули. Уже целый год мы находимся в плену и смотрим, как люди приезжают и уезжают, едут к своим родным», — обратился к Зеленскому один из бойцов.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в честь светлого праздника Пасхи отпустил домой 30 украинских военнопленных.

* «Азов» — украинская националистическая организация, признанная террористической и запрещенная в России.