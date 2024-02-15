Мир 15 февраля 2024, 22:14 «Нас бросили». Раненый боец ВСУ дозвонился до жены из Авдеевки Боец ВСУ рассказал, что украинские войска сбежали из Авдеевки, бросив раненых РИА «Новости»

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Украинский военнослужащий пожаловался жене, что боевики ВСУ бросили раненых сослуживцев и сбежали из Авдеевки. Видео с ним распространилось в Telegram-каналах, сообщил «Московский комсомолец».

«Все ушли, все отступили. Нам сказали, что машина нас заберет. Нас шесть человек, четыре человека еще таких как я, что тоже не могут ходить», — рассказал боец ВСУ.

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Украинский военный дозвонился до супруги по видеосвязи. Он рассказал, что у него осколки в спине и перебиты обе ноги, поэтому самостоятельно эвакуироваться он не сможет. Почему командиры их бросили, он не знает.

Ранее The Washington Post сообщила, что украинские войска начали частичный отход в районе Авдеевки. Сдача города российским вопросам лишь дело времени. Издание отметило, что разрушенный коксохимический завод, вероятно, станет последним оплотом Украины в Авдеевке.

До этого срочно переброшенная в Авдеевку третья отдельная штурмовая бригада ВСУ заявила о критической ситуации в городе для украинских военных. Российские войска провели здесь активную ротацию, перебросили новые силы и средства.