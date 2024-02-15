15 февраля 2024, 22:14
«Нас бросили». Раненый боец ВСУ дозвонился до жены из Авдеевки
Боец ВСУ рассказал, что украинские войска сбежали из Авдеевки, бросив раненых
Украинский военнослужащий пожаловался жене, что боевики ВСУ бросили раненых сослуживцев и сбежали из Авдеевки. Видео с ним распространилось в Telegram-каналах, сообщил «Московский комсомолец».
«Все ушли, все отступили. Нам сказали, что машина нас заберет. Нас шесть человек, четыре человека еще таких как я, что тоже не могут ходить», — рассказал боец ВСУ.
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Украинский военный дозвонился до супруги по видеосвязи. Он рассказал, что у него осколки в спине и перебиты обе ноги, поэтому самостоятельно эвакуироваться он не сможет. Почему командиры их бросили, он не знает.
Ранее The Washington Post сообщила, что украинские войска начали частичный отход в районе Авдеевки. Сдача города российским вопросам лишь дело времени. Издание отметило, что разрушенный коксохимический завод, вероятно, станет последним оплотом Украины в Авдеевке.
До этого срочно переброшенная в Авдеевку третья отдельная штурмовая бригада ВСУ заявила о критической ситуации в городе для украинских военных. Российские войска провели здесь активную ротацию, перебросили новые силы и средства.
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Авдеевка
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