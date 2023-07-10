Мир 10 июля 2023, 12:37 Нарышкин заявил о желании США внедрить борьбу с российской властью через СМИ СВР: США хотят через СМИ внедрить идею о необходимости силовой борьбы с властью в РФ Unsplash

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Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Госдепартамент США поставил американским СМИ задачу внедрять в сознание россиян идею о необходимости силовой борьбы с властью в стране. Об этом сообщила пресс-служба СВР.

По его словам, инструкции получили крупнейшие медиахолдинги Штатов. Им предписано через публикации внедрять идеи борьбы с российской властью «вплоть до вооруженного мятежа», а также вовлекать людей в протестные акции. Еще одна задача — тиражировать мнение о слабости государства и неизбежности его поражения в противостоянии с Западом. Особое внимание предписано уделить молодежи и подросткам, их хотят убедить в необходимости свержения «режима».

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«Воодушевляющими примерами для подрастающего поколения призваны стать предатели из числа беглых российских оппозиционеров, а также россиян, принимающих участие в диверсионно-террористических действиях», — сказал Нарышкин.

Директор СВР также заявил, что администрация США подчинила себе СМИ и сделала их инструментом внешнеполитической борьбы. Госдеп он назвал «смердящим полигоном информационного мусора».