Мир 26 февраля 2023, 14:59 Нарышкин заявил, что Запад не ожидал от Путина приостановки участия в ДСНВ Нарышкин: для Запада стало неожиданностью решение России приостановить участие в ДСНВ Пресс-служба Кремля

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Запад не ожидал от послания президента РФ Владимира Путина заявления о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в комментарии телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Для них (западных стран — прим. ред.) — это неожиданность. Но на мой взгляд, это (приостановление участия РФ в ДСНВ — прим. ред.) — абсолютно логичное, твердое и правильное решение», — сказал он.

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Ранее директор ФСБ Александр Бортников также поддержал решение главы государства, отметив, что сейчас происходит переформатирование геополитических отношений с Западом.

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Первым в США выступил с комментарием госсекретарь Белого Дома Энтони Блинкен. Ему, кроме как выразить сожаление и призвать пересмотреть данное решение, нечего было добавить.