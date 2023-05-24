Мир 24 мая 2023, 11:31 Нарышкин указал на резкое снижение авторитета США на Ближнем Востоке Нарышкин: авторитет американцев на Ближнем Востоке резко снижается РИА «Новости»

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Авторитет Соединенных Штатов на Ближнем Востоке уменьшается на фоне повышения взаимного доверия в этом регионе. Такое заявления сделал директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на XI Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

«Уровень взаимного доверия на Ближнем Востоке растет, а авторитет американцев, напротив, резко снижается», — сообщил глава СВР.

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На встрече по вопросам безопасности также выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он обвинил страны НАТО в прямом участии в конфликте на Украине.

По словам главы МИД РФ, Запад стремится нанести России стратегическое поражение и не скрывает своих целей. Для их достижения киевский режим накачивают натовским оружием, большая часть которого затем расползается по всему миру, обратил внимание министр.