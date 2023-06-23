Мир 23 июня 2023, 15:07 Нарышкин рассказал о связях спецслужб России и Турции Глава СВР Нарышкин: спецслужбы России и Турции наладили надежный канал связи РИА «Новости»

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Спецслужбы Турции и России в последние годы наладили тесное сотрудничество и надежный канал связи. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сказал ТАСС, что поздравил турецкого коллегу Ибрагима Калына с назначением и рассчитывает на встречу.

«Пока встречи не было, но взаимодействие продолжается. У нас есть хороший надежный канал», — сказал он.

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По словам Сергея Нарышкина, тесную совместную работу наладили в течение нескольких лет. В Турции работает официальный представитель СВР России, как и в Москве — атташе турецкой разведки. Он сказал, что поздравил Ибрагима Калына с назначением на пост руководителя службы разведки Турции в тот же день, и допустил их личную встречу в обозримом будущем.

Россия и Турция возобновили обмен информацией по линии спецслужб после 2016 года. «Царьград» сообщил, что по одной из версий именно российские спецназовцы помогли президенту Реджепу Тайипу Эрдогану спастись во время организованной США попытки госпереворота.