Мир 26 января 2024, 03:32 Нарышкин рассказал о подготовке Западом украинских ДРГ против АЭС в России Нарышкин: спецслужбы Запада, готовят украинские ДРГ против АЭС в России РИА «Новости»

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Спецслужбы Запада занимаются подготовкой украинских ДРГ для провокаций на АЭС в России. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, <...>, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп, в планы которых входит проведение провокаций на атомных электростанциях Российской Федерации», — отметил Нарышкин.

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Речь идет прежде всего о британской разведслужбе MI6, подчеркнул глава СВР.

В октябре прошлого года стало известно, что силовики предотвратили нападения на объекты атомной инфраструктуры России. Тогда Нарышкин заявил, что украинские ДРГ подготовили западные спецслужбы. Целью нападений могли стать Смоленская, Курская и Запорожская атомные электростанции.

Директор ФСБ России Александр Бортников напомнил, что в августе 2023 года правоохранители задержали участников ДРГ Украины. Затем выяснилось, что за планирование их операций отвечали сотрудники спецназа ВС Великобритании.