Мир 26 января 2024, 08:56 Нарышкин рассказал о диалоге между СВР и ЦРУ Нарышкин: диалог между СВР и ЦРУ может предотвратить опасные события РИА «Новости»

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Диалог между Службой внешней разведки России и Центральным разведывательным управлением США важен, так как позволяет предотвратить опасные события. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

Он назвал российскую Службу внешней разведки и ЦРУ двумя самыми авторитетными разведслужбами мира. По его словам, диалог между этими структурами всегда полезен, особенно в условиях тектонического сдвига в международных отношениях.

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«В условиях, когда международная обстановка накаляется настолько, что может подойти к очень опасной черте, этот диалог может предотвратить опасные события», — добавил Нарышкин.

В начале января Служба внешней разведки узнала, что Соединенные Штаты хотят использовать российских выпускников американских программ обмена для вмешательства в президентское голосование в марте. По словам Нарышкина, США продумывают разные способы незаконного вмешательства в российские выборы.