Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал происходящее сейчас принципиально новым этапом европейской и мировой истории. В статье для журнала «Национальная оборона» он заявил, что Россия создает многополярный мир, от которого выиграют все страны.

Ожесточенность противостояния в мире показала, что речь идет о чем-то гораздо большем, чем судьба киевского режима. Сергей Нарышкин увидел в происходящем крах однополярного мира и системы международных отношений, когда самый сильный игрок, то есть США, имеет право разрушать другие государства, чтобы устранять потенциальных конкурентов — предотвращать возможность их превращения в «альтернативные центры силы». В качестве примера он привел действия штатов в Югославии, Сирии, Афганистане, Ливии, Ираке и попытку влиять на Украину.

«Россия сегодня бросает этой системе открытый вызов — создает по-настоящему многополярный мир», — написал глава Службы внешней разведки.

Он добавил, что спецоперация на Украине положит конец попыткам превращения этой страны в русофобское марионеточное государство.

«На смену изжившему себя либеральному универсализму должен прийти новый миропорядок — справедливый и устойчивый», — написал Сергей Нарышкин, призвав создавать его таким образом, чтобы страны могли сосуществовать, сохраняя за собой право на самобытное развитие.