Мир 04 апреля 2023, 12:08 Нарышкин обвинил Запад в развязывании религиозной войны на Украине Директор СВР Нарышкин: Запад уничтожает на Украине каноническое православие РИА «Новости»

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Защищая новый миропорядок, страны Запада перешли границы и взялись за уничтожение канонического православия на Украине. Ситуация стала походить на религиозную войну, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Его процитировало БелТА.

Он прокомментировал конфликт вокруг изгнания монахов из Киево-Печерской лавры. Глава разведки заявил о причастности Запада. По его словам, ситуация на Украине приобрела черты религиозной войны без красных линий.

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«Нынешний киевский режим и хозяева киевского режима стремятся не просто запретить, а буквально физически уничтожить каноническое православие на территории Украины», — сказал он.

Администрация национального заповедника «Киево-Печерская лавра» расторгла договор об аренде и потребовала, чтобы монахи до 29 марта покинули территорию из-за якобы обнаруженных при обысках нарушений, сообщили «Известия». Они не ушли и призвали верующих на помощь. Инспекция пыталась войти на территорию обители, но ее не пустили. Затем неизвестные люди в балаклавах попытались ворваться в монастырь, их остановила полиция.