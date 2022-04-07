Нарышкин обвинил США в затягивании конфликта на Украине подлыми методами

США видят свою задачу в том, чтобы максимально затянуть конфликт на Украине и одновременно не допустить его эскалации на Запад, отметил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в статье для журнала «Национальная оборона». По его мнению, для достижения своей цели США используют «самые подлые методы».

«Вплоть до засылки на украинскую территорию вооруженных боевиков, перед которыми ставится задача организации и поддержки в стране так называемого партизанского, а на самом деле террористического подполья», — уточнил Нарышкин.

По его мнению, российская спецоперация стала не только «моментом истины для русского мира», который заявил о готовности отстаивать право на самобытность перед лицом «агрессивного глобализма», но и точкой невозврата для Запада. Теперь на кону — архитектура всего мирового порядка, и возврата к прежнему раскладу уже не будет.

«Коллективный Запад в русофобском запале откровенно попирает свои же десятилетиями (а то и столетиями) декларировавшиеся базовые принципы, такие как неприкосновенность частной собственности, свобода слова или неограниченное распространение информации», — подчеркнул глава СВР РФ.

По его мнению, как раз ожесточенность противостояния указывают на то, что речь идет «о чем-то гораздо большем, чем судьба киевского режима». А попытки устроить России экономическую, информационную и гуманитарную блокаду Запад предпринимает, не имея «ни сил, ни смелости» бросить ей открытый и честный вызов.

Нарышкин уверен, что спецоперация положит конец попыткам превратить Украину в «русофобское марионеточное государство».