Нарышкин назвал высылку послов из Чехии гнусной провокацией

«Ответные меры будут. Но в целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей», — заявил он.

Ранее правительство Чехии решило высылать из страны двух российских дипломатов, рассказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Сотрудники диппредставительства должны покинуть европейское государство в течение 48 часов.

В апреле чешское издание Respekt написало, что в Прагу якобы прилетел мужчина с российским дипломатическим паспортом, в чемодане у него хранится яд рицин. По данным издания, мужчина прибыл в посольство России. Спецслужбы Чехии считали, что посол планировал отравить мэра Праги Зденека Гржиба и старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа. Эти политики связаны с переименованием площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова, установкой памятника власовцам и сносом памятника маршалу СССР Ивану Коневу.

Посольство России в Чехии опровергло сообщения о яде. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков расценил публикации чешских СМИ как очередную утку.

Политолог Наталия Елисеева посчитала происшествие довольно абсурдным само по себе. По ее словам, изначально оно была похоже на «глупый косплей ситуации с „Новичком“».