Мир 10 июля 2023, 12:19 Нарышкин назвал Госдеп «полигоном информационного мусора» СВР: администрация США превратила американские СМИ в инструмент внешнеполитической борьбы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Госдепартамент США превратился в предсказанное писателем-фантастом Джорджем Оруэллом «министерство правды» и диктует американским СМИ, как они должны подавать информацию. Об этом сообщила Служба внешней разведки России со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина.

По его словам, у СВР есть информация о том, что в июне Госдеп направил в крупнейшие телекоммуникационные холдинги США указания по отражению событий внутри и вокруг России. Их цель — внедрить идею о необходимости силовой борьбы с властью в нашей стране. Особое внимание предписано уделить оказанию «радикализирующего воздействия» на молодежь и подростков. Их хотят убедить в необходимости свержения власти для обеспечения «светлого будущего». Примерами для молодежи должны стать беглые оппозиционеры и россияне-диверсанты.

Реклама

Директор СВР добавил, что администрация США подчинила себе СМИ и сделала их инструментом внешнеполитической борьбы.

«Вызывает сожаление, что Госдепартамент, в прошлом трезвомыслящее и рациональное ведомство, под руководством Энтони Блинкена, Виктории Нуланд и иже с ними превратился в смердящий полигон информационного мусора», — заключил Нарышкин.

В мае Нарышкин заявил, что США разрабатывают планы информационной войны против России на Ближнем Востоке, сообщил RT.