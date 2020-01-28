Нарышкин напомнил о предложении Черчилля поделить Европу
Уинстон Черчилль предлагал Иосифу Сталину поделить часть Юго-Восточной Европы и Балканы на зоны влияния между Западом и СССР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на председателя Российского исторического общества, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.
По данным газеты «Взгляд», Нарышкин рассказал, что «в апреле в выставочном зале федеральных архивов откроется выставка „Сталин, Рузвельт, Черчилль“, где впервые будет представлен оригинал соглашения о процентах».
По этому документу в Югославии СССР полагалось 50% влияния, в Болгарии, только освобожденной советскими войсками, — 75%.
«Такая беззастенчивость и цинизм британской дипломатии», — резюмировал Нарышкин.