Нарушителя домашнего карантина лишили гражданства в Сингапуре

За грубое нарушение домашнего карантина был лишен гражданства Сингапура 53-летний Го Илья Виктор. Он должен был оставаться дома, но пренебрег указаниями управления иммиграции и контроля республики.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Мужчина приехал в Сингапур из Индонезии 19 марта и должен был самоизолироваться на 14 суток. Однако он покинул республику и отправился на индонезийский остров Батам.

«При выезде из Сингапура ему было вынесено предупреждение о нарушении режима изоляции и соответствующем наказании, несмотря на это он покинул страну, а 24 марта вновь попытался въехать в республику», — цитирует ТАСС сообщение управления.

Власти, учитывая тяжесть умышленного проступка, решили лишить мужчину гражданства. О других мерах в отношении нарушителя не сообщается. Однако правительство Сингапура ранее пригрозило самыми суровыми мерами за нарушение режима самоизоляции. Вплоть до штрафов в размере десяти тысяч сингапурских долларов (около семи тысяч долларов) или тюремного заключения на полгода. Причем иностранные граждане по истечении срока наказания будут депортированы из страны.

Власти Сингапура 23 марта полностью закрыли страну для выезда и транзита иностранцев без разрешения на постоянное проживание. Сейчас в республике больны коронавирусом более 800 человек. Почти 200 пациентов вылечились и два погибли.

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