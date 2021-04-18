Нарушитель ПДД в США кинул в полицию «коктейль Молотова»

Полицейские Нью-Йорка задержали мужчину, который при проверке документов из-за нарушения ПДД бросил в правоохранителей бутылку с зажигательной смесью. Стражи порядка разместили эту информацию в Twitter.

По данным правоохранителей, 17 апреля сотрудники дорожной полиции остановили машину, которая пронеслась на красный свет в районе Бруклин.

«Сегодня остановка транспортного средства за проезд на красный свет еще раз доказала, что регулирование дорожного движения не является рутинным. Когда [сотрудники полиции] приблизились к автомобилю, водитель облил одного из них химикатами, а затем бросил „коктейль Молотова“», — заявили в полиции.

Нарушителя задержали. Им оказался 44-летний афроамериканец Лайонел Вирджил, уточнила телекомпания ABC. По ее данным, молодой человек поджег фитиль бутылки с воспламеняющейся смесью, однако она не взорвалась.

Никто из полицейских не пострадал.