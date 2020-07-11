Нарушитель границы Южной Осетии открыл стрельбу по пограничникам

По данным ведомства утром в субботу, 11 июля, житель села Квемо-Чала Заза Кахеладзе незаконно пересек границу Южной Осетии около села Ахмадз. После чего ушел в глубь территории. Когда на место пришли пограничники он начал стрелять из помпового ружья. Ответным огнем его ранили в голеностоп и задержали.

Раненому оказали необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Сейчас проводится разбирательство по факту незаконного пересечения государственной границы.

Служба Государственной безопасности Грузии заявила, что пограничники ранили и незаконно лишили свободы гражданина. Там отметили, что сообщили в миссию наблюдателей Евросоюза и сопредетателю международных женевских дискуссий по Закавказью.

Министерство иностранных дел Грузии осудило задержание Кахеладзе. Там напомнили, что генеральный секретарь ООН призвал к прекращению огня в условиях пандемии коронавируса. МИД призвал незамедлительно освободить гражданина Грузии.

Официальный Тбилиси не признает границу Южной Осетии и все задержания своих граждан за ее нарушение расценивает, как незаконные.