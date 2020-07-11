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    11 июля 2020, 22:16

    Нарушитель границы Южной Осетии открыл стрельбу по пограничникам

    Анатолий Минкин

    Пограничники Южной Осетии ответным огнем ранили гражданина Грузии, который незаконно пытался перейти границу. Увидев силовиков он начал стрелять. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственной безопасности республики.

    По данным ведомства утром в субботу, 11 июля, житель села Квемо-Чала Заза Кахеладзе незаконно пересек границу Южной Осетии около села Ахмадз. После чего ушел в глубь территории. Когда на место пришли пограничники он начал стрелять из помпового ружья. Ответным огнем его ранили в голеностоп и задержали.

    Раненому оказали необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Сейчас проводится разбирательство по факту незаконного пересечения государственной границы.

    Служба Государственной безопасности Грузии заявила, что пограничники ранили и незаконно лишили свободы гражданина. Там отметили, что сообщили в миссию наблюдателей Евросоюза и сопредетателю международных женевских дискуссий по Закавказью.

    Министерство иностранных дел Грузии осудило задержание Кахеладзе. Там напомнили, что генеральный секретарь ООН призвал к прекращению огня в условиях пандемии коронавируса. МИД призвал незамедлительно освободить гражданина Грузии.

    Официальный Тбилиси не признает границу Южной Осетии и все задержания своих граждан за ее нарушение расценивает, как незаконные.