Мир 11 января 2024, 07:20 Нарушили собственные санкции. США возобновили импорт нефти из России РИА «Новости»: США возобновили импорт нефти из России РИА «Новости»

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В октябре 2023 года Соединенные Штаты импортировали нефть из России, нарушив собственные санкции. Это произошло впервые за полтора года. Данные американской статистической службы проанализировало РИА «Новости».

Месяц спустя США сделали повторную закупку. В октябре импортированные 36,8 тысячи баррелей «черного золота» обошлись в 2,7 миллиона долларов. В ноябре США приобрели 9,9 тысячи баррелей за 750 тысяч долларов. В первом случае баррель обошелся в 74 доллара, во втором — в 76. А установленный США потолок цен — 60 долларов за баррель.

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Соединенные Штаты ввели запрет на поставку нефти из России в марте 2022 года в рамках санкций. Перед октябрем 2023-го они в последний раз импортировали энергоресурс у РФ в апреле-2022.

Ранее экономист Николай Кульбака в беседе с «360» отметил, что Россия мало торгует с США, причем так было и до санкций. Эксперт отметил, что США никогда не были «серьезным экономическим партнером» РФ.