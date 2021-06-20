Нарушения выявили на выборах в Армении

Выявлены нарушения на парламентских выборах в Армении. Об этом заявили в избирательном блоке «Честь имею», сформированном вокруг бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

«Самая позорная ситуация связана с голосованием военных…» — написал в Facebook представитель блока «Честь имею» Армен Ашотян.

На избирательном участке села Шикаох Сюникской области около 10 человек в военной форме попытались проголосовать по дополнительным спискам для военных. При этом у них не было военных билетов. Комиссия не позволила этим людям присоединиться к избирательному процессу, отметил Ашотян.

По его мнению, во время голосования власти специально задействовали людей в военной форме, которые в реальности никак не связаны с армией. Они пытаются сделать так, чтобы одни и те же люди голосовали на разных избирательных участках от имени военных, заявил представитель блока «Честь имею».

В Минобороны Армении проверяют всю информацию о возможных нарушениях.

Внеочередные парламентские выборы проходят в Армении 20 июня. В них участвуют 21 партия и четыре блока — «Армения» и «Честь имею», сформированные вокруг бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, «Свободная Родина» и «Ширинян-Бабаджанян блок демократов». И. о. премьера Армении, лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян уже отдал свой голос. Он заявил, что выбирает будущее государства и народа.

Проходной барьер для партий — 5%, для альянсов — 7%. Порог явки не установлен.