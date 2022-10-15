Командованию ВСУ предрекли проблемы после утраты Starlink | 360°

Мир 15 октября 2022, 20:03 Поделиться Telegram

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Viber Командованию ВСУ предрекли проблемы после утраты Starlink Эксперт Дрозденко: нарушение работы Starlink станет ударом по системе управления ВСУ Flickr

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ВСУ начнут нести еще более масштабные потери, если в работе спутникового интернета Starlink произойдут нарушения. Эта система крайне важна для координации и планирования действий на фронте, объяснил в беседе с RT военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

По словам специалиста, именно через спутниковый интернет отправляются данные о любых изменениях на линии соприкосновения. Он отметил, что и боевики запрещенной в РФ террористической организации «Азов»* выходили на связь, находясь на «Азовстали» с помощью Starlink.

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«Это мощнейший канал передачи боевой информации из полей в штаб и обратно, доступ к базам данным.<…> Поэтому, если идут сбои в работе Starlink, начнутся сбои во всей системе управления», — добавил Дрозденко.

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По данным источника RT в военной разведке, сбои в связи уже появились. Во время обрывов сигнала командование ВСУ практически в панике принимало решения, опираясь на устаревшие данные. В результате приказы, отданные вслепую, оборачивались большими потерями из-за провальных наступлений.

Ранее компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска предупредила Пентагон об отказе обслуживать систему спутниковой связи Starlink на Украине, сообщило ИА Nation News.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.

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