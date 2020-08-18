Нарушения психики оказались связаны с тяжестью течения COVID-19

Ученые протестировали 421 тысячу человек. Из них было 50 815 человек с психическими расстройствами, которые они заработали еще до пандемии коронавируса. Исследования показали, что повышенный риск тяжелого течения COVID-19 наблюдался на всех уровнях сопутствующих соматических заболеваний и подтипов предпандемических психических расстройств.

Исследователи выявили негативное влияние нарушения психики и на болезни, которые вызывают другие вирусы. Врач-инфекционист Елена Белова пояснила «Известиям», почему так происходит. Она подчеркнула, что людям с психическими расстройствами сложно соблюдать социальную дистанцию, правильно носить маски и ограничивать контакты.

«Принимаемые для лечения психических расстройств препараты также могут оказывать негативное влияние в том числе на иммунную систему», — добавила Белова.

И. о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин сообщил изданию, что при психических расстройствах может изменяться уровень определенных гормонов. Это приводит к подавлению клеточного и гуморального иммунного ответов на инфекцию и повышает риск заражения коронавирусом. Тяжелое течение COVID-19 провоцирует нарушение цитокинового баланса.

Ранее ученые из Барселоны установили связь между резус-фактором и повышенным риском заражения новым вирусом. По их данным, чаще всего чаще всего заражаются коронавирусом люди с отрицательным резус-фактором.