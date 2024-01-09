09 января 2024, 11:09
Нарушения на 10 млрд гривен обнаружили при проверке в Минобороны Украины
Глава Минобороны Украины Умеров: аудит показал нарушения на 10 млрд гривен
Внутренний аудит и генеральная инспекция Минобороны Украины показали нарушения на 10 миллиардов гривен (262 миллиона долларов). Власти решили пересмотреть систему закупок и перейти на стандарты НАТО, объявил министр Рустем Умеров на своей странице в Facebook*.
«Они уже обнаружили много нарушений — за последние четыре месяца более чем на 10 миллиардов гривен, совершенных ранее», — заявил он.
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Министр анонсировал новые громкие разоблачения. Он заявил, что в Минобороны Украины начались изменения, руководство решило зачистить систему от «неблагополучных участников» внутри и снаружи. Рустем Умеров сказал, что в оборонном ведомстве введут новую архитектуру закупок по стандартам НАТО и обеспечат непрерывность поставок.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал коллег. Он заявил, что многие украинские чиновники продолжили брать взятки и жить в роскоши.
* Соцсеть Facebook принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
Коррупция
Украина
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