Мир 09 января 2024, 11:09 Нарушения на 10 млрд гривен обнаружили при проверке в Минобороны Украины Глава Минобороны Украины Умеров: аудит показал нарушения на 10 млрд гривен Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/globallookpress

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Внутренний аудит и генеральная инспекция Минобороны Украины показали нарушения на 10 миллиардов гривен (262 миллиона долларов). Власти решили пересмотреть систему закупок и перейти на стандарты НАТО, объявил министр Рустем Умеров на своей странице в Facebook*.

«Они уже обнаружили много нарушений — за последние четыре месяца более чем на 10 миллиардов гривен, совершенных ранее», — заявил он.

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Министр анонсировал новые громкие разоблачения. Он заявил, что в Минобороны Украины начались изменения, руководство решило зачистить систему от «неблагополучных участников» внутри и снаружи. Рустем Умеров сказал, что в оборонном ведомстве введут новую архитектуру закупок по стандартам НАТО и обеспечат непрерывность поставок.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал коллег. Он заявил, что многие украинские чиновники продолжили брать взятки и жить в роскоши.

* Соцсеть Facebook принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.