07 июня 2023, 16:52
Народы России и Украины не ведут никакой войны между собой — Патрушев
Патрушев: нет войны между народами России и Украины, есть лишь агрессия США
Народы России и Украины не ведут никакой войны между собой, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, сейчас налицо только откровенная агрессия США, сообщил ТАСС.
«Украина — лишь орудие в руках Запада, и нет никакой войны между народами России и Украины. Есть только откровенная агрессия США», — подчеркнул он в ходе беседы с госсекретарем СБ Белоруссии Александром Вольфовичем.
Реклама
Патрушев подчеркнул, что Россия защищает свои территории и свой народ и полностью уверена в своей победе.
По его мнению, кризис вокруг Украины выгоден только Соединенным Штатам. Он указал, что в Вашингтоне очень хотят поставить на колени Европу и заставить ее подчиняться себе.
«Цель — получить максимальную выгоду для собственной экономики, ослабив Европейский союз», — пояснил Патрушев.
Учитывая происходящее, по его словам, важно углублять интеграционные связи в рамках Союзного государства, ОДКБ и ЕАЭС.
США
Международные отношения
Россия
Запад
Украина
Реклама
Реклама