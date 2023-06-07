Мир 07 июня 2023, 16:52 Народы России и Украины не ведут никакой войны между собой — Патрушев Патрушев: нет войны между народами России и Украины, есть лишь агрессия США РИА «Новости»

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Народы России и Украины не ведут никакой войны между собой, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, сейчас налицо только откровенная агрессия США, сообщил ТАСС.

«Украина — лишь орудие в руках Запада, и нет никакой войны между народами России и Украины. Есть только откровенная агрессия США», — подчеркнул он в ходе беседы с госсекретарем СБ Белоруссии Александром Вольфовичем.

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Патрушев подчеркнул, что Россия защищает свои территории и свой народ и полностью уверена в своей победе.

По его мнению, кризис вокруг Украины выгоден только Соединенным Штатам. Он указал, что в Вашингтоне очень хотят поставить на колени Европу и заставить ее подчиняться себе.

«Цель — получить максимальную выгоду для собственной экономики, ослабив Европейский союз», — пояснил Патрушев.

Учитывая происходящее, по его словам, важно углублять интеграционные связи в рамках Союзного государства, ОДКБ и ЕАЭС.