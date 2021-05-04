Народу майя принесли извинения за 500 лет притеснений

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор от себя лично и от имени правительства извинился перед народом майя за преступления в разные периоды времени. Представитель майя выступила с предложением конвертировать эту поддержку в защиту прав коренных народов.

«Здесь мы из необходимости соблюдения государственной этики и согласно собственным убеждениям приносим самые искренние извинения народу майя за ужасные преступления, которые совершали отдельные лица и национальные власти в ходе конкисты, трех веков колониального господства и за 200 лет независимой Мексики», — сказал Лопес Обрадор во время церемонии в карибском штате Кинтана-Роо. Трансляция события велась в социальных сетях правительства.

На церемонии также присутствовали президент Гватемалы Алехандро Джамматеи, пять мексиканских губернаторов, федеральные министры. Президент Мексики отметил, что ко всеобщему стыду все коренные народы региона «стали жертвами величайшей жестокости». Речь идет не только о майя и яки.

Представитель народа майя Ана Дзиб попросила доказать свои извинения конкретными делами. В частности, защитить коренные народы и создать «комиссию памяти и признания», обеспечить защиту достоинства и прав человека, чтобы дискриминация и несправедливость впредь не повторились. Кроме того, нужно разработать план развития коренных народов для решения их проблем.