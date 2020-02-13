Народный совет Сирии признал геноцид армян

Каждый год в Армении отмечают День памяти жертв геноцида. Однако Турция не считает, что использование термина «геноцид» правильно применительно к тем временам. Анкара напомнила, что тогда на территории Османской империи происходили массовые убийства и большие потери несли все стороны. По данным издания, Палата представителей Конгресса также признала геноцид армян. Турция осудила это решение.