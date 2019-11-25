«Народный мэр» Горловки признался, что шпионил на Украину

Избранный «народным мэром» Горловки в 2014 году Эдуард Матюха заявил, что работал на Главное управление разведки Минобороны Украины. В ДНР он «занимался провокациями».

Для Украины Матюха шпионил пять лет. О своей работе он рассказал в эфире телеканала «1 + 1», заявив, что разжигал конфликты между ополченцами.

Позже экс-мэр стал первым секретарем городского комитета «Коммунистической партии» ДНР. На этой должности он тоже занимался сбором и передачей информации украинской стороне.

Представитель украинской разведки Вадим Скибицкий в этом же сюжете подтвердил тот факт, что от Матюхи действительно приходило «очень много информации».

Кроме того, по словам народного мэра Горловки, именно он способствовал созданию скандально известного сайта «Миротворец». В его базу самого Матюху включили как «пособника боевиков».

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На интервью политик решился после того, как оказался на подконтрольной Киеву территории. Туда его вывезли украинские спецслужбы.

Заявления Эдуарда Матюхи опроверг командир горловского ополчения Игорь Безлер, который заметил, что обязанности мэра реально исполнял Олег Губанов. Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский подчеркнул в Facebook, что Матюха был «народным мэром на три дня».

«Никто и звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был. <…> Шут гороховый», — сказал он.

Матюха покинул пост «народного мэра» Горловки вскоре после своего избрания. Причиной этому стал конфликт между ополченцами. Спровоцировал его, подчеркнул политик, он сам.