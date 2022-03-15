Народная милиция ЛНР доставила в удаленные поселки гуманитарный груз от российских афганцев

Бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики привезли для жителей более 10 освобожденных населенных пунктов гуманитарную помощь, собранную российскими афганцами. Об этом сообщила Народная милиция ЛНР в своем Telegram-канале.

Представитель республиканского ведомства Андрей Тимохин подчеркнул, что местным жителям сейчас очень тяжело, поэтому гуманитарный груз им необходим.

«Помощь собрали российские афганцы, которые попросили ее доставить в самые трудные и самые отдаленные места, где она очень нужна. Вместе с Народной милицией мы проехали и привезли это людям. Здесь и постельное белье, лекарства, одежда разная. Много чего самого необходимого», — рассказал он.

Тимохин подчеркнул, что ни один житель освобожденных районов Луганской Народной Республики не останется обделенным и каждый получит помощь.

Накануне подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что бойцы продолжают выдавливать из Северодонецка и Лисичанска закрепившиеся там украинские войска.

Вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик продолжают наступление для освобождения территорий от украинских националистов. Одновременно операцию по демилитаризации Украины проводят Вооруженные силы России. Они наносят удары по военной инфраструктуре при помощи высокоточного оружия.