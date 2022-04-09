Народная милиция ЛНР заявила, что ВСУ взорвали цистерну азотной кислоты в Рубежном

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко призвал жителей Рубежного соблюдать особые меры безопасности. Поводом для беспокойства стал взрыв цистерны с азотной кислотой. Хранилище подорвали ВСУ, написал Марочко в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что это не первый случай взрыва цистерны с азотной кислотой из-за обстрела с украинской стороны.

«Ветер юго-западный 9–14 метров в секунду. Следовательно, облако пойдет, как и в прошлый раз, на северо-восток. Населению срочно в укрытия, подготовить маски, пропитанные содовым раствором; плотно закрыть двери и окна», — написал он.

Марочко репостнул кадры с места событий из Telegram-канала «ЛуганскИнформЦентр». Авторы паблика также обвинили во взрыве «украинских нацбатов» и сообщили, что Рубежное «заволокло желтым едким дымом».