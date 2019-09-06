Народная милиция ЛНР сбила украинский беспилотник

По его словам, 5 сентября беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков пытался вести воздушную разведку возле населенного пункта Первомайск. Его заметили и сбили военнослужащие ЛНР.

«Был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа „Фурия“», — заявил Осадчий.

Он уточнил, что фото- и видеоматериалы с украинского беспилотника передали в Генпрокуратуру ЛНР. На камеры попали замаскированные украинские минометы 2Б11, размещенные на территории жилого домовладения. Материалы приобщили к уголовным делам в отношении командира 72-й бригады украинских силовиков, сообщил сайт RT.